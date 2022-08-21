Arnavutluk'ta askeri tesiste fotoğraf çeken 4 Çekya vatandaşı gözaltına alındı

Berat Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poliçan askeri tesisindeki tünellerden birinde Çekya vatandaşı olan 38 yaşındaki P.B. ve 34 yaşında M.M.G'nin fotoğraf makineleriyle hareket ettiklerinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet güçleri iş birliğinde tünellerin birinde 2 kişinin daha olduğu bilgisinin alınması üzerine detaylı kontrol yapıldı. Tünellerin birinde Çekya vatandaşı olan 51 yaşındaki TH.M. ve 42 yaşındaki R.B. olmak üzere 2 kişi daha saptandı." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu Çekya vatandaşlarının polis tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam, Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, felç geçirmesine neden olan gaza maruz kalan 2 Arnavut asker de yaralanmıştı.