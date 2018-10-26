Arnavutluk'ta bahisler iptal

Arnavutluk Parlamentosu, 1 Ocak 2019'dan başlamak suretiyle internet üzerinden oynanılan çevrimiçi spor bahislerini ve Casino'ların kapatılmasına ilişkin yasa tasarısını 75 oyla kabul etti.

Arnavutluk Maliye Bakanı Arben Ahmetaj, "31 Aralık 2018 tarihi itibariyle elektronik kumarhaneler, spor bahisleri, bingo salonları ve elektronik oyunlar tamamen ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Elektronik kumarhaneler için kanunun yasal olarak kapatılması öngörülürken, kumarhaneler sadece beş yıldızlı otellerde olacak.

Online bahis oyunlarının ortadan kaldırma süreci "Oyun Gözetim Otoritesi" tarafından izleneceği öğrenildi.

Sosyalist Milletvekili Ervin Bushati: "Kumar ve piyangolarının düzenlenmesi ve arabuluculuğu devletin sorumluluğunda. Bu yasa kumar bağımlılığını önlemeyi ve bu bağımlılığa karşı etkili savaş için yeterli koşulları yaratmayı amaçlıyor." dedi.

Ülke çapında yaklaşık 4200 bahis oynama noktasının olduğu ve yaklaşık 7400 kişinin çalıştığı bildiriliyor.

Online bahis sektörünün kapanmasıyla oluşacak işsizliğin sonuçlarının şu an oluşan problemlerden çok daha az olduğu dile getirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net









Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 11:03