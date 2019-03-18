Arnavutluk'ta muhalifler ve polis arasında çatıştı

16 Mart tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki protestolar sırasında Arnavutluk parlamentosuna yürümek isteyen bir grup öfkeli gösterici ile göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler arasında çatışma çıktı.

Balkan Insight’ın aktardığına göre olay hükûmet karşıtı protestocuların, Tiran’daki büyük çaplı protesto esnasında polis kordonunu aşıp parlamento binasına yürüyüşe geçmesiyle meydana geldi. Polis birçoğu gaz maskeleriyle hazırlanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Öfkeli kalabalık, yürüyüş kolunun önüne dikilen güvenlik çitlerini devirerek polise taş ve gaz bombası attı.

Mitinge katılmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen binlerce protestocu, çatışma öncesinde şehrin merkezindeki Milletin Kahramanları bulvarında toplandı.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi lideri Lulzim Başha, kalabalık göründüğünde tezahürat yaparak eylemcilerle birlikte etrafında polis güçlerinin bulunduğu Edi Rama’nın Başbakanlık Ofisi’ne doğru yürüdü.

Kısa süre sonra, kalabalık şiddet olaylarının yaşandığı parlamentoya yönelince çevik kuvvet polisi sokaklara dağıldı. Çıkan arbede neticesinde eylemcilerden birinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği, bir polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Arnavutluk’taki sokak protestoları yaklaşık bir aydır belirli günlerde tekrarlanıyor. Muhalefet ve destekçileri hükûmetin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını istiyor. Mevcut hükûmetin “suç üstü yakalandığını” iddia ederek Rama’nın “yolsuzluk rejimini” suçluyorlar.

Nitekim eylemden önce 15 Mart’ta ABD’nin Tiran Büyükelçiliği yayımladığı açıklamada, “Barışçıl protesto demokrasinin temel direği olmasına rağmen, kamu mallarının tahrip edilmesi de dahil olmak üzere şiddet eylemlerini kışkırtmak ya da yapmak, yasa dışıdır.” denildi.

Tiran’daki AB heyeti de bu minvalde bir açıklama yayımlayarak, “Şiddete teşvik herhangi bir şekilde kabul edilemez. Tüm parti liderlerini protesto gösterileri sırasında herhangi bir tırmanıştan kaçınma sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz.” diye kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 08:21