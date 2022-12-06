Arnavutluk'ta protesto

Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) milletvekillerinin çağrısıyla düzenlenen protestoda, "Avrupa değerlerinin korunması" ve "Arnavutluk'u tüm Avrupa gibi seviyoruz" sloganları atıldı.

Başkentteki Millet Şehitleri Bulvarı'ndan yüzlerce muhalefet yanlısı göstericinin bir araya geldiği protestoya, eski Başbakan ve PD Milletvekili Sali Berisha ile eski Cumhurbaşkanı ve PL Genel Başkanı İlir Meta da katıldı.

Protesto kapsamında Meta ile yürüyüş gerçekleştirdiği sırada saldırıya uğrayan Berisha, aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

Meta, buradaki konuşmasında, "Sözlerin ve konuşmaların yerini eyleme bırakma zamanı." dedi.

Zirve ve protesto kapsamında güvenliğin sağlanması için yüzlerce emniyet gücü görevlendirildi ve ek önlemler alındı.