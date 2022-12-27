Arnavutluk’ta Kosova’ya destek eylemi

Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Sırbistan’ın Tiran Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, ellerinde "Tüm Arnavut toprakları seninle Kosova", "Trepça ve Ujman, Kosova’nın zenginliği", "Kosova-Arnavutluk, biz biriz", "Arnavut topraklarında birliklere hayır", "Kosova’da Sırp Cumhuriyetine hayır" yazılı pankartlar, bayrak ve farklı ulusal Arnavut sembolleri taşıdı.

Kosova’da son dönemde meydana gelen olayların ardından Arnavutluk üst düzey temsilcileri de tepki göstererek, Kosova Cumhuriyeti’nin yanında olacaklarını bildirmişti.

- Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​