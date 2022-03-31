Arnavutluk’taki NATO hava üssü gelecek sene açılacak

Arnavutluk’ta komünist dönemden kalma Kuçova havalimanı, önümüzdeki yıl NATO hava üssü olarak kullanılmaya başlanacak. Kuçova, NATO’nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssü olacak.

Tiran’ın yaklaşık 85 km güneyinde bulunan havalimanının yenilenmesi için NATO ve Arnavutluk tarafından yaklaşık 50 milyon avro yatırım yapılacak.

NATO tarafından ocak ayında modernizasyonuna başlanan havalimanındaki çalışmaların 2023 sonbaharında sona ermesi bekleniyor.

Arnavutluk makamları, bu projeyi hem ülkenin ulusal güvenliği için hem de bölgesel güvenlik için önemli buluyor.

2009 yılından bu yana NATO üyesi olan Arnavutluk, AB’nin Rusya aleyhindeki yaptırımlarına iştirak etmişti.

Sırbistan’ın Rusya’dan modernize edilmiş MiG-29 savaş uçakları ve tanklar alması, Hırvatistan’ın ise Fransa’dan 12 adet Rafale savaş uçağı satın alması, Arnavutluk’un savunma alanındaki eksikliklerini gündeme taşımıştı.

Kaynak: Balkan News