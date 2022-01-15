Asgari ücrete bir kez daha zam yapılacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkede enflasyonun yüzde 5'i aşması üzerine, ocak ayı başında yükseltilen asgari ücrete mayıs ayında ikinci kez zam yapılacağını açıkladı.

Yunanistan'da yüzde 2'lik artışla bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe giren net asgari ücret 663 euroya yükseltilmişti. Enflasyonun yüzde 5.1 çıkması sonrası hükümet asgari ücreti 2022 yılı içinde ikinci kez yükseltme kararı aldı.

İkinci asgari ücret zammının 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini açıklayan Miçotakis, ANT1 televizyonuna verdiği röportajda, "İkinci kez yapılacak artış ilkine göre çok daha yüksek olacak" dedi.

Miçotakis, enflasyonun 2022 yılının ilk aylarında daha yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Euronews