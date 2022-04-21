Asgari ücrete ikinci zam

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis son yaptığı açıklama ile ülkesinde 1 Mayıs'tan itibaren asgari ücreti artıracaklarını duyurdu. Bu son bir yıl içerisinde yapılacak ikinci artış olacak.

Miçotakis televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Enflasyondaki küresel artış düşük gelirleri vuruyor. 1 Mayıs'tan itibaren temel ücret 50 euro artarak ayda 713 euroya çıkacak." dedi.

Muhafazakar hükümet ocak ayında aylık brüt asgari ücreti yaklaşık yüzde 2 artırarak 663 euroya yükseltmişti. Yeni bu şekilde asgari ücrette toplam yüzde 9,7'lik artış olmuş olacak.

Yunanistan'da tüketici enflasyonu Mart 2022'de 8,9'a çıkarak 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve enerji maliyetlerinin hızla artmasının bunda önemli bir rolü bulunuyor. Ülkedeki hane gelirleri de önemli oranda daralmış durumda.

Ülkede doğal gaz fiyatları yıllık bazda yüzde 68,3, elektrik fiyatları ise yüzde 79,3 arttı. Büyük bir kesim, yükselen fiyatların "derinleşen bir kriz" olduğunu düşünüyor. Yunanlar durumu protesto etmek için bu ayın başlarında Atina sokaklarına döküldü. Hükümetin görev süresi ise 2023'te sona eriyor.

Miçotakis, "Herkesin yüzünde gördüğüm mutsuzluk ve endişenin nedeni Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan uluslararası enerji krizinin yarattığı yüksek maliyetler. Benzin istasyonunda, market raflarında ve elektrik fiyatlarında yaşananlar" dedi.

Hükümet faturaları sübvanse etmek için 4 milyar euro harcadı

Miçotakis ücret seviyelerine ilişkin de "bu seviye ülkemizde gerçekten düşük" diyerek durumu kabul etti.

"10 yıllık mali krizin yaraları iyileşmedi ve şimdi küresel olarak artan enflasyon, her şeyden önce düşük gelirlilere ve işsizlere zarar veriyor. Bugünkü kararım tüm bunlara yönelik." diyen Miçotakis, hükümetinin geçen yıldan bu yana artan elektrik ve gaz faturalarıyla karşı karşıya kalan haneler, işletmeler ve çiftçiler için faturalarını sübvanse etmek adına yaklaşık 4 milyar euro harcadığını kaydetti.

Elektrik fiyatı için ulusal plan hazırlığı

Miçotakis Avrupa Birliği bu konuda yakında harekete geçmezse, bu hafta içerisinde tüketiciler üzerindeki etkiyi yumuşatabilmek için elektrik fiyatına "kararlı" bir müdahale olacak ulusal bir plan hazırladığını da söyledi.

Kaynak: Euronews