Aşı yaptırmayan 60 yaş üstü yaklaşık 300 bin kişiye para cezası geliyor

Yunanistan’da Covid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstü yaklaşık 300 bin kişiye kesilen cezalarının bu haftadan itibaren işleme konulacağı açıklandı.

Kathimerini gazetesi 17 Ocak tarihinden itibaren aşı olmayan 60 yaş üstü kişilere her ay 100 euro uygulanan para cezalarının işleme konulacağını duyurdu. Sadece ocak ayına mahsus olmak üzere aşı olmayanlara 50 euro ceza kesilecek.

Sağlık nedenlerinden aşıdan muaf tutulanlara para cezası uygulanmayacak. 96 yaş üstü vatandaşlar ve son üç yıldır vergisini ödemeyenlere de yine para cezası kesilmeyecek.

Bu arada aşı olmadıkları için geçici olarak 31 Mart’a kadar görevden alınan 4 bin 700 sağlık çalışanının durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Yunan basınına göre, bu kişilerin görevine ya tamamen son verilecek ya da salgın bitene kadar işe dönmelerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanı Makis Voridis, aşı olmayan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, “Sağlık sektöründe çalışan herkes aşı olmak zorunda, ben kimseyi işten atmadım sadece çalışma koşullarını belirledim. Bu koşullara uymayanlar sağlık sisteminde kalamaz.” dedi.

Kaynak: Euronews