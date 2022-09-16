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Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu

Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan kararlara göre bugünden itibaren Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.

Balkanlar 16.09.2022, 23:40
Atina Belediyesi binasında enerji tasarrufu

Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
#atina belediyesi #enerji tasarrufu
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