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Atina'da mescidin önünde patlama

Yunanistan'da mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı. Patlama sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.

Balkanlar 23.01.2022, 17:58
Atina'da mescidin önünde patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin de bulunduğu binanın önüne vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenek atıldı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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#Yunanistan #Mescit #patlama
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