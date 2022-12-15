Atina'da öğretmenlerden eylem

Öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti.

Bir grup eylemci ile polis arasında parlamento binası önünde küçük çaplı arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.