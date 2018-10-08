Ayrılıkçı lider Başkanlık Konseyi’nde

Bosna Hersek'te Pazar günü Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerde, Sırpların temsilciliğine Rusya'yla yakın ilişkisi olan ve "ülkenin çökmesi nedeniyle" Sırpların birlikten ayrılması gerektiğini savunan aşırı sağcı lider Milorad Dodik seçildi.

Müslümanların temsilcisi Şefik Caferoviç, Hırvatların temsilcisi de Jelko Komşiç oldu.

Bosna Hersek, Sırp Cumhuriyeti ve Müslüman-Hırvat Federasyonu olmak üzere iki entiteden oluşuyor.

100 bin kişinin öldüğü Bosna Hersek savaşını sona erdiren 1995 Dayton Anlaşması'yla kurulan dönüşümlü başkanlık sisteminde Hırvat, Boşnak ve Sırp temsilciler yer alıyor.

MÜSLÜMAN DÜŞMANI DODİK

2006'dan beri Sırp Cumhuriyeti'nin lideri olan Dodik, Banya Luka'da seçim zaferini ilan ederken "Ana önceliğim Sırp halkının ve Sırp Cumhuriyeti'nin konumu olacak. Herkese saygı gösterilirse Bosna Hersek'in ilerlemesi de mümkün" sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Sırp entitesinde işlenen ve aydınlatılamayan cinayetler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Dodik’in bu kadar oy almasının beklenmediği kaydediliyor.

Seçimlerden önce Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

BOSNA HERSEK’TE KARMAŞIK SİYASİ YAPI

Bosna'daki karmaşık sistem uyarınca seçimlerde toplam beş başkan ve 14 başbakan seçildi.

Merkezi hükümette başkanlık konseyi üyelerinin yası sıra parlamentonun iki kanadıyla iki ayrı entitenin yeni hükümetleri de belirlenmiş oldu.

Sırp Cumhuriyeti'nde parlamentonun yanı sıra başkanlık ve iki başkan yardımcılığı için seçim yapıldı. Müslüman-Hırvat Federasyonu'nda ise seçmenler parlamento ve yine başkan ve iki başkan yardımcılığı için tercihini ortaya koydu.

Bosna Hersek'te her beş kişiden biri işsiz. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50 civarında. Çalışanların ortalama ücreti yaklaşık 400 Euro. Beş yıl içinde yaklaşık 200 bin kişi Bosna-Hersek'i terk etti. Bu, nüfusun yüzde 5'ine denk geliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net