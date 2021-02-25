Bekir Pakdemirli Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Bosna savaşında (1992-1995) yaşamını yitiren şehitlerin kabirlerinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne giden Bekir Pakdemirli, İzetbegoviç'in kabrine çiçek bıraktı ve dua etti.

Daha sonra tarihi Başçarşı'yı da gezen Pakdemirli, Osmanlı döneminden kalma Gazi Hüsrev Bey Camisi ve Morica Han hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet, ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan Saraybosna Suikastı'nın gerçekleştiği Latin Köprüsü'nü de ziyaret etti.

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'e gelen Pakdemirli, bugün Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ile bir araya geldi.

Pakdemirli ve beraberindeki heyet, yarın da Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunacak.

AA