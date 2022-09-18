Bakir İzetbegovic: “Bize Bosna'nın üçte biri teklif edildi“

Bosna Hersek'in kuruluş dönemindeki siyasi müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren İzetbegoviç, Boşnaklara Bosna Hersek topraklarının üçte birinin teklif edildiğini fakat bunu reddediklerini söyledi.

İzetbegovic, “Ve bize Bosna'nın üçte biri teklif edildi. Cenevre'de müzakerelerde yer aldım. Bu teklif yapıldı. Ve bunu kabul etseydik, Aliya'nın resmini duvara asardık, kendi ordumuz, kendi istihbarat servisimiz, medyamız ve diğer her şeyimiz olurdu.“ dedi.

SDA Başkanı, “Bu ülke için savaşıyoruz ve Allah'ın bu ülkeye verdiği her şeye saygı duyuyoruz. O nekropollere, kiliselere, Bosna krallarına, Tito ve partizanların yaptıklarına ve uğruna savaştıkları şeye. Yani, değerli olan, gönülden olan, bu ülke için iyi olan her şey bizimdir. Biz Boşnaklar Müslüman olmanın yanı sıra aynı zamanda hem Bosnalıyız, hem de Avrupalıyız" dedi.

İzetbegovic, “Belirtmek istediğim, nüfusun üçte ikisinin Bosna Hersek Federasyonu'nda yaşadığı ve her malın dörtte üçünün - ekonomi, güç, yakıt tüketimi, KDV tahsilatı, GSYİH – Bosna Hersek Federasyonu'nda ve çoğunlukla Boşnakların yaşadığı yerde gerçekleştirildiğidir. Bu yüzden bu ülkeyi savaş sırasında bir arada tuttuğumuz gibi şimdi de parçalanmasın diye muhafaza ediyoruz. Bütçeleri biz dolduruyoruz. Sırp Cumhuriyeti'ndeki bütçe, şu an bahsettiğim bu durum olmasaydı daha düşük olurdu. Devlet bütçesini neredeyse tamamen biz dolduruyoruz ve sonra bunu kabul etmeyerek paramızı kullanmamıza ve mesela polislerimizin, askerlerimizin maaşlarını artırmamıza vermiyorlar.“ dedi.

Balkan News