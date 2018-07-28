Bakir İzzetbegoviç Hırvatlara meydan okudu

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Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Bosna-Hersek medyasına verdiği demeçte Hırvatların entite taleplerine sert tepki gösterdi. Konuşmasında ulusal birlik mesajı veren İzzetbegoviç, Bosna-Hersek'in milli bütünlüğü söz konusu olduğunda hiç kimsenin arkasına bakmayacağını, sonunda ölüm de olsa sonuna kadar gideceğini söyledi.

İzzetbegoviç, Bosna-Hersek'te yaşayan Hırvatların siyaset yaptıklarını, entite haklarının olmadığını çünkü 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşında, Hırvatların yarısının orduya katılmadıklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN BOSNA-HERSEK'E OLUMLU KATKILARI OLUYOR

İzzetbegoviç, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği sürecini ve NATO üyeliğini desteklediğini söyledi. Türkiye son zamanlarda Avrupa ülkeleri ile bazı sorunlar yaşasa da kendini savunacak güçte olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dost ve kardeş olarak gördüğünü, ona asla ihanet etmeyeceğini bildirdi.

BOSNA-HERSEK'TE NELER OLUYOR?

Son yıllarda Bosna-Hersek'te siyaset oldukça hareketli. Dayton Antlaşması'nın iflas edeceği yönündeki görüşler ciddiye alınmaya başladı. Bosna'nın Sırp Entitesi Sırbistan'a bağlanmak istiyor ve Ortodoks dünyanın lideri olarak görülen Rusya'nın himayesinde bulunuyor. Hırvatların arkasında ise Katolik dünya bulunuyor. Hırvatlar da Hırvatistan'a bağlanmak istiyor. Ancak bunun önündeki en büyük engel Boşnaklar olarak görülüyor.

Yakın zamanda Bosnalı Sırp siyasetçi Mlorad Dodik, ezan sesiyle ilgili Müslümanları rahatsız eden açıklamalar yapmıştı. Ardından Hırvatların ayrı bir entite talep etmeleri, Boşnaklara yönelik yeni bir oyun mu kuruluyor sorularına neden oldu.



Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 14:12