Balkanlar'da gerginlik: Kosova polisine, Sırbistan sınırı yakınlarında saldırı düzenlendi

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son 3 günde polislerin, Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırının hedefi olduğunu söyledi.

Bakan Sveçla, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, ülke polisinin son üç günde Sırbistan sınırı yakınlarında dört saldırıya uğradığını belirtti.

13-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendiren Sveçla, "Bugün saat 7.40'ta sınır noktalarında nöbet değişimi yapacak olan Kosova polisine saldırı oldu. El bombası ve AK47 ile yapılan saldırı bir terör eylemi olarak doğrulanmıştır. Saldırı polis memurları ile tüm Kosova vatandaşlarının korkutulması amacıyla yapılmıştır." dedi.

Sveçla, bu saldırıların, Kosova kurumlarının ülkenin her köşesinde düzen ve hukuku tesis etme konusundaki ciddi kararlılığına cevaben yapıldığını vurguladı.

Kosova polisinin yükümlülüklerini yerine getirmesinin Sırbistan'a ve Sırbistan tarafından doğrudan desteklenen belirli gruplara bir engel teşkil ettiğini belirten Sveçla, Kosova'yı suçlarının beşiği ve diğer krizlerin devamı olarak gören herkesin planlarını alt üst ettiklerini kaydetti.

Sveçla, kurumların bu olayların aydınlatılmasına kararlı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Kurti'den tepki

Öte yandan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova polisinin 3 gün arayla saldırıya uğradığını hatırlatarak, kaynaklarının dün meydana gelen saldırının Sırbistan'dan geldiğini belirlediğini aktardı.

Kurti, "Bu, Cumhuriyetimizin tüm topraklarında organize suç ve yolsuzluğa karşı hukukun üstünlüğünü koruma mücadelemizi ne caydıracak ne de durduracaktır. Sırbistan'ı, aralarında Kosovalı Sırplardan olan polisimize yönelik, şiddetli terör saldırılarını kınamaya ve bu saldırılara mesafe koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.