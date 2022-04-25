Balkanlar'da "küçük Putin", "küçük Hitler" atışması

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’ye “küçük Hitler” benzetmesi yaptı.

Albin Kurti’yi Kosova’nın kuzeyini “fethetmeye çalışmakla” suçlayan Selakovic, Kosova liderinin tek amacının Sırbistan’ı haritadan silerek “Büyük Arnavutluk” yaratmak olduğunu iddia etti.

Selakovic, “Küçük Balkan Hitler’inin yaptığı Hitler’in fikirleri, yalanları ve provokasyonlarından başka bir şey değil. Kendisini tutabilse iyi olurdu” diye konuştu.

Selakovic’in açıklamaları, Kosova Başbakanı Kurti’nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i “küçük Putin” olarak andığı açıklamalarından sonra geldi.

Kurti, Sırbistan’ın Avrupa’da Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden tek ülke olduğunu ve Putin’e sadık kalabilmek adına Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinden dahi vazgeçmeye hazır olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Kurti, “Putin’in Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’ndeki arkadaşı ve küçük Sırp Putin ile birlikte Batı Balkanlar’da barış, daha önce olmadığı kadar tehdit altında” diye konuştu.

Selakovic, Cumhurbaşkanı Vucic bölgede barış ve istikrara katkı sağlayıp, Açık Balkan gibi bölgesel inisiyatifler başlatırken Kurti’nin tek yaptığının yalan ve provokasyon olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Balkan News