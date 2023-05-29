Balkanlar Türk halkının sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,17 oranında oy alarak seçimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde kapattı.

Ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül veren milyonlar, şehir merkezlerinde, caddelerde, sokaklarda kutlamalar yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinde de benzer manzaralar yaşandı. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'da Avrupa'ya kadar kalbi Türkiye ile atan milyonlar da kutlamalara katıldı.

Sırbistan sınırları içinde bulunan Sancak'taki Boşnaklar kutlamalara katılanlar arasındaydı. Novi Pazar'da halk, araçlarını süsleyerek konvoylar oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Büyük coşkunun olduğu görülen kutlamalarda Türk bayrakları dalgalanırken bölge halkının büyük sevinç yaşadığı görüldü.