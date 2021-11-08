Balkanları yasa boğan iki vefat

Bosna Hersek Müslümanlarının büyük saygı duyduğu, Bosna mücadelesine katkılarıyla bilinen iki değerli isim aynı gün vefat etti. Bosna Hersek bağımsızlık mücadelesinin lideri Aliya İzzetbegoviç’in mücadele arkadaşlarından Hasan Çengiç ile eski Sancak Müftüsü Boşnak ilim adamı Muamer Zukorliç aynı gün rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Bosna Hersek’in kurucu cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in en yakınındaki isimlerden biri olan Hasan Çengiç 64 yaşında vefat etti. 1983 yılında Genç Müslümanlar’a yönelik davada rahmetli Aliya İzzetbegoviç ile birlikte yargılanarak dokuz yıl hapse mahkûm edilen Hasan Çengiç, Aliya’nın kurduğu Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA) kurucu listesinde yer almıştı.

Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliği Meclis Başkanlığı vazifesinde de bulunmuştu. Savaş döneminde Bosna Hersek Genelkurmay Başkanlığı’nın yurt dışı lojistik şefi olarak İstanbul ve Tahran’da çalışmalar yürüten Çengiç, Bosna Hersek ordusunun Sırp işgalcilere karşı zaferinde büyük rol oynamıştı. Ömrünü Bosna davasına adayan merhum Hasan Çengiç, savaş sonrasında bir dönem Bosna Hersek Federasyonu savunma bakan yardımcılığı yapmıştı.

Boşnakları üzen bir vefat haberi de Sancak bölgesinden geldi.

Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde uzun yıllar müftülük yapan ve aynı zamanda Sırbistan Meclisi’nde de milletvekili olan Muammer Zukorliç, 51 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

15 yıl boyunca Sancak müftüsü olarak görev yapan Boşnak din adamı ve siyasetçi, 2012 yılındaki seçimlerde Sırbistan cumhurbaşkanlığına da aday olmuştu.

Zukorliç’in naaşı dün öğle namazını müteakiben Novi Pazar’da Gazi İsa Bey Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Orlje köyünde defnedildi.

Zukorliç'in cenazesine Kosova'nın Boşnak asıllı Başbakan yardımcısı Emilya Recepi de katıldı.