Başörtülü vekil Sırp Meclisi’nde

Bosna Hersek’in Özerk Sırp Cumhuriyeti bölgesinde yaşayan Begija Smajic başörtüsüyle meclise girdi. Sırp çentiklerin yoğun yaşadığı Bosna’ya bağlı Sırp Cumhuriyetinde vekil olan Smajic’in 1995 yılında Avrupa’nın yakın tarihinin en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenica’da fizik ve matematik öğretmeni olarak çalıştığı öğrenildi.

SREBRENİCA KATLİAMI

Eski Yugoslavya’daki iç savaş esnasında Sırplar, kasabada 8 binden fazla Boşnak Müslümanı öldürmüştü.

Yugoslavya’nın çökmesinin ardından 1992 yılında Sırpların Bosna’da başlattıkları soykırımla doğuya doğru hızla ilerledi ve nüfusunun yüzde 75’ini Müslümanların oluşturduğu 36 bin nüfuslu Srebrenica’yı ele geçirdi. Birkaç ay sonra Boşnaklar kasabayı geri aldı.

Srebrenica’da yaşananlar, “2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam” olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 09:50