Batı Balkan liderleri bir araya geldi

Slovenya'nın Kranja Bölgesi'ndeki zirveye Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski katıldı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kapalı görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Ülkelerin sergilediği tutumlarda uzlaşma sağlanamadığı için ortak bildirinin imzalanmadığını söyleyen Pahor, 11'inci kez düzenlenen zirvede yapıcı ve birleştirici görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Pahor, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin önemine vurgu yapıldığını ifade ederek, liderlerin 2022'nin sonuna kadar Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesinde hemfikir olduklarını aktardı.

Milanovic de zirveden 6 önemli sonuç çıktığına işaret ederek, "Ortak bildiri imzalanmadı çünkü Bosna Hersek belgede 'ülkedeki kurucu halklar' ifadesinin yer almasını istemedi. Şahsi önerim belgede 'Bosna Hersek’teki yönetimin her kademesinde kurucu halkların meşru temsilinin önemine' ifadesinin yer almasıydı." dedi.

AB liderlerinin Batı Balkanlar'ın üyeliğine ön yargıyla yaklaştığını savunan Milanovic, "AB Konsey Başkanı olsaydım Ukrayna ile aynı zamanda Bosna Hersek'e de aday ülke statüsü verirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic'in açıklamasına Bosna Hersek'ten tepki

Komsic ise Milanovic'in Bosna Hersek için yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Milanovic olmayacak bir şey için öneri sunmamalıydı. Bunlar meşru temsil ve kurucu halklar ifadeleridir." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Dzaferovic'in de aynı fikirde olduğunu vurgulayan Komsic, Pahor'a Bosna Hersek'in aday ülke statüsü alması için verdiği desteğe teşekkür etti.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013 yılında başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı özelliği taşıyan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti. İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.