Batı Balkanlarda mutabakat

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlenen "Batı Balkanlar Ülkeleri Konferansı'nın" ardından yaptığı açıklamada, son haftalarda dışişleri bakanları arasında kuşkuların ve sorunların aşılması konusunda yoğun müzakereler yapıldığını belirtti.

Baerbock, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan hükümetlerinin, Almanya'nın yönetiminde 3 konuda mutabakata vardığı bilgisini verdi.

Bunlardan birinin Batı Balkanlarda yaşayan insanların gelecekte ülkeler arasındaki sınırları geçmek için sadece kimliklerine ihtiyaç duyacakları olduğunu belirten Baerbock, 6 ülkedeki üniversitelerin diplomaları, şirketlerin de meslek eğitim diplomaları ve belgeleri karşılıklı tanıyacağını ifade etti.

"Bunlar küçük şeyler değil." diyen Baerbock, bunun Batı Balkanlarda birlikte yaşama, bölgesel ortak pazar oluşması ve Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşmaya yönelik büyük adımlar olduğunu belirtti.

Anlaşma 3 Kasım'da imzalanacak

Baerbock, bu ülkelerin AB'ye ait olduklarını ve bunun bu dönemde önemli bir sinyal olduğunu vurgulayarak, bu mutabakatlarla ilgili anlaşmanın 3 Kasım'da imzalanacağını bildirdi.

Batı Balkanlara ilişkin Berlin sürecinin başladığı dönemden beri derin görüş ayrıklarının aşıldığını belirten Baerbock, "Bugün Batı Balkanlar ülkeleri için ortak bir geleceğe doğru büyük bir adım attık." ifadesini kullandı.

Baerbock, konferansın açılış konuşmasında da Sırbistan hükümetine dış politika ve güvenlik politikasını AB'ye uyumlu hale getirme çağrısında bulundu. Bunun özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar için geçerli olduğunu ifade eden Baerbock, Sırbistan'ın vize politikasını AB'ye uyumlu hale getirmesini beklediklerini kaydetti.

Baerbock, Sırbistan ile Kosova arasında çözülemeyen durumun sürekli gerilimlere sebep olduğunu, bu konuda tamamen bir normalleşme yaşanması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek'te seçimlerin yapıldığına dikkati çeken Baerbock, şimdi ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin ayrılıkçı politikalarından vazgeçmesinin önemli olduğunu vurguladı.