Batı Trakya'da 'dayanışma günü' kutlamaları

Batı Trakya'da Türk kurum ve kuruluşları, Batı Trakya Türklerinin, merhum Doktor Sadık Ahmet önderliğinde Türk kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin dönüm noktası olan 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yayımlanan açıklamada, 29 Ocak 1988'in insan ve azınlık hakları ihlalinin dünya kamuoyuna haykırıldığı bir gün olduğu belirtildi. Batı Trakya Türklerinin, çeşitli şiddet olayları ve baskılara maruz kalmasına rağmen Türklüklerinden taviz vermedikleri vurgulandı.

Açıklamada, "Her fırsatta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ve diğer ülkelere demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye kalkan ülkemiz (Yunanistan) yöneticileri, aydınları, bilim adamları, basın mensuplarının hiçbir zaman özeleştiri yapamamış olmaları düşündürücüdür." ifadelerine yer verildi.

29 Ocak olaylarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Batı Trakya Türk azınlığının etnik kimliğinin inkar edildiği, temel hak ve özgürlüklerinin engellendiği kaydedilen açıklamada, Batı Trakya Türklerinin inanç özgürlüğüne de vurulan darbenin devam ettiği belirtildi.

Türk azınlığın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Azınlığın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına da yıllardır gözünü kapayan yetkililer, azınlık eğitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam etmektedir."

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğince (BTTÖB) yayımlanan açıklamada da 29 Ocak 1988 tarihinin, Batı Trakya Türklerinin, milli kimliğinin inkarına karşı onurlu bir direniş gösterdiği, asla antidemokratik ayrımcılığı ve baskıları kabullenmeyeceğini dünyaya haykırdığı bir gün olduğu kaydedildi.

29 Ocak 1990'da Batı Trakya Türklerine yönelik şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, "İki yıl sonra Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’nü anmayı yasaklayan, tarih sayfalarında 29 Ocak 1990 gününü karaya boyayan, kendinde Batı Trakya Türk azınlığı mensuplarına ait işyerlerine yönelik vandallığı hak gören faşizan tutumu asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hakkı ve hukuku uluslararası antlaşma ile belirlenmiş bir azınlığın haklarının yıllardır gasp edilmesine sessiz kalan Avrupa Birliği’nin bu tutumunu da insanlık ve barış adına endişe ile izliyoruz. Bu tutum, yıllardır Avrupa Birliği’nin dillendirdiği, üzerinde hassasiyetle durduğu ve hatta kuruluş temellerini oluşturan demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, eşit eğitim hakkı gibi kavramlara olan inancımızı sorgulamamıza sebebiyet vermektedir." denildi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği tarafından yayımlanan açıklamada ise, Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının, Yunan kanunlarına saygılı bir yaşam sürmesine rağmen, eğitim, din özgürlüğü, siyasi temsiliyet ve uluslararası sözleşmelerce garanti altına alınan birçok temel insan hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

İskeçe Türk Birliğince (İTB) yayımlanan açıklamada, 29 Ocak'ta Batı Trakya Türklerinin ayrımcı uygulamalara ve milli kimliğin inkarına karşı sesini yükselterek mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Trakya Türk azınlığı, 29 Ocaklarda gösterdiği irade ve ortaya koyduğu mücadeleler sayesinde basit vatandaşlık haklarına önemli ölçüde kavuşmuştur. Ancak 29 Ocak 1988’in üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen, azınlık toplumunun kolektif haklarında en küçük bir gelişme olmamıştır. Maalesef, mevcut sorunların üzerine yenileri eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.