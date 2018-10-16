Batı Trakya'da göçmenlerden eylem

Batı Trakya’nın Evros ilinde bu sabah saatlerinde yaklaşık 200 kadar yasadışı mülteci ve göçmen yola oturma eylemi yaptı.

Yunan-Türk sınırını kaçak olarak geçen yaklaşık 200 kadar göçmen ve mülteci Kumçiftliği’nin (Orestiada) Kavili kavşağında bir araya geldi. Yolun ortasına oturan göçmenlerin uzun süre yolu işgal ettiği kaydedildi.

Azınlıkça'nın e-evros sitesinden aktardığına göre yoldan geçmeye çalışan kamyon şoförleri ile eylem yapan yasadışı göçmenler arasında gergin dakikalar da yaşandı. Tartışmaların, olaya sınır polisinin müdahale etmesi ve göçmenlerin Himonio’da bulunan göçmen merkezine götürülmesiyle son bulduğu belirtildi.

Bundan yaklaşık 2 hafta önce yaklaşık 150 göçmen benzer bir eyleme imza atmıştı. Azınlıkça’nın aktardığına göre her iki eylemde de göçenlerin geçici iltica talebinde bulunduğu ve bu şekilde başka ülkelere geçebilmeyi hedefledikleri kaydediliyor.

Kısa süre zarfında bu şekilde ikinci bir eylemin yapılması ve daha geçen hafta yine Evros’ta üç kadın göçmenin katledilmesi, yetkilileri endişelendiriyor.