Batı Trakya'daki DEB Partisinde görev değişimi

Yunanistan’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) yeni genel başkanı, Çiğdem Asafoğlu oldu.

Asafoğlu, DEB’nin Gümülcine’deki merkez binasında gerçekleştirilen 5. olağan kongresinde tek aday olarak girdiği başkanlık seçimlerinde 200 delegenin oyunu alarak DEB’nin 7. genel başkanı seçildi.

Batı Trakya çapında parti üyelerinin ve davetlilerin katıldığı kongredeki seçimlerde partinin 50 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlendi.

Kongreye, DEB’nin kurucusu merhum Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, Onursal Başkan olarak katıldı.

Kongrede başkanlık görevini Mustafa Aliçavuş’tan devralan Asafoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu onurlu bayrağı devralmaktan çok mutluyum. Üstlendiğim bu görevi başarıyla yerine getireceğime gönülden inanıyorum.” dedi.

DEB’nin, son yıllarda ülke içinde ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarıyla azınlığın sesini duyurma konusunda çıtayı epey yukarıya çektiğini ifade eden Asafoğlu, “DEB Partisi olarak, yeni ekibimiz ve halkımızın desteğiyle daha da ileriye gideceğimize ve daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Çiğdem Asafoğlu, 17 Kasım 1987'de İskeçe’ye bağlı Kireçciler köyünde doğdu. Selanik Aristotelyos Üniversitesinde Felsefe Pedagoji Fakültesini bitiren Asafoğlu, evli ve bir çocuk annesi.

Batı Trakya’da, merhum Doktor Sadık Ahmet tarafından 1991’de kurulan DEB, Avrupa Hür İttifakı (EFA) ve Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) üyesi. DEB, 2014’te yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde oyların büyük bölümünü alarak birinci parti olmuştu.

Kaynak: AA