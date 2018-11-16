Batı Trakya'daki Türkçe kısıtlamasına derneklerden tepki

Batı Trakya'daki ögretmen dernekleri medreselerdeki Türkçenin kaldırılmasına itiraz etti. SYRIZA hükümetinin Batı Trakya'daki medreselerden lise son için Türkçe dersini komple kaldırması ve diğer sınıflarda da haftada sadece 1 derse düşürmesine sert tepkiler sürüyor.

Rodop ve İskeçe illerindeki Selanik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Ögretmen Dernekleri yayınladıkları ortak açıklamada "Dil ve din özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelen bu yanlış karardan derhal vazgeçilmesini hükümmetten bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklama şöyle:

Medreselerdeki Türkçe ve Din Eğitimi derslerinin bakanlık kararnamesiyle azaltılması kararı, kabul edilemez ve yanlış bir karardır.

Azınlık okullarındaki çift dillilik esası ve dengelerini hiçe sayarak, azınlık velisinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmadan alınan bu karar, doğal olarak öğrencilerin ve öğrenci velilerinin tepkisine yol açmıştır.

Ortada böyle bir talep olmadığı halde, kimsenin görüşüne başvurulmadan böyle bir kararın alınmasını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Dil ve din özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelen bu yanlış karardan derhal vaz geçilmesini hükümmetten bekliyoruz.

Diğer bir beklentimizse, bu tip sorunların tekrar yaşanmaması için azınlık eğitimini ilgilendiren konularda, azınlık eğitim camiasının görüş ve fikirlerine yer verilmesi ve azınlık eğitiminde yaşanan diğer problemlerin çözümü için azınlık eğitim kurumlarıyla samimi bir diyaloğun başlatılmasıdır.

Son olarak, Medresei Hayriye Encümen Heyeti ve öğrenci velilelerinin başlatmış oldukları bu haklı mücadelelerinde onların yanında olduğumuzu ve önümüzdeki günlerde itirazımızı yazılı olarak Eğitim Bakanı’na sunacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla

İSKEÇE İLİ SÖPA MEZUNU ÖĞRETMEN DERNEĞİ

Başkan Nurettin KIYICI

RODOP-EVROS İLLERİ SÖPA MEZUNU ÖĞRETMEN DERNEĞİ

Başkan Salih AHMET

Kaynak: Azınlıkça