Batı Trakya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisinin, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin tutum ve eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğünün açıklamasında ise Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının İsveç makamlarınca fikir hürriyeti olarak değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Trakya İskeçe Müslüman Türkleri olarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve dinimiz İslam'a karşı olan bu çirkin tutum ve eylemi lanetliyor, şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İskeçe Türk Birliğince yayımlanan açıklamada da bu eylemin nefret suçu ve İslamofobik bir saldırı örneği olduğu kaydedilerek, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu olayı şiddetle kınıyoruz. İslam'ın kutsal kitabına yapılan saldırı kadar bu eyleme izin verilmesinin de son yıllarda Avrupa'da artan İslamofobi'yi daha da artırmasından endişe duymaktayız." denildi.