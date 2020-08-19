Batı Trakya'ya yerleşmeye çalışan ABD'nin amacı ne?

ABD Savunma Bakanlığı'nın son dönemde, Türkiye sınırına 60 km mesafede bulunan Dedeağaç'a yüklü miktarda askeri yığınak yaptığı biliniyor. ABD'nin Dedeağaç'ı hem Karadeniz stratejisi kapsamında Rusya'ya karşı hem de Yunanistan'ın en büyük limanını satın alan Çin'e karşı kullanmak istediği değerlendiriliyor.

ABD'nin bir hedefinin de, Dedeağaç üzerinden Türk Boğazları'nı gözetlemek olduğu değerlendiriliyor. Uzun süredir Dedeağaç'taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten Amerikalılar, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı. ABD Ordusu geçtiğimiz aylarda bölgeye yüzlerce zırhlı araç ve asker konuşlandırdı.

Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'li ONEX ve Black Summit Financial Group, Dedeağaç Limanı'nın yüzde 67'sini ve Kavala'daki Filippos B limanını almak için teklifte bulundu.

Dedeağaç Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın (yaklaşık 30 kilometre) önemli liman kentlerinden biridir.

Azınlıkça haber sitesi 2 Temmuz 2020 tarihli haberinde Dedeağaç Limanının satışa çıkacağı bildirilmişti.

Yunanistan Özelleştirme İdaresi TAİPED Başkanı Aris Ksenofos ihaleyle özelleştirilecek taşra limanlarını Dedeağaç (Alexandroupoli) Limanı’na yaptığı ziyaretle tamamladı.

Dedeağaç Limanı OLA A.Ş. yönetimi ile bir araya gelen TAİPED Başkanı, ihaleyle ilgili önemli bir bilgi de verdi.

TAİPED Başkanı, Dedeağaç Limanı’nın hisselerinin büyük ihtimalle yüzde 67’sinin satılmasını öngörecek ihalenin önümüzdeki günlerde açılacağını belirtti.

Hafta içerisinde, teknik sorunları ortadan kaldıracak ilgili yasa tasarısının meclisten geçmesi bekleniyor.

Yasa tasarısının geçmesiyle TAİPED ihaleyi açabilecek.