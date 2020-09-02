Batı Trakya’da Batı Nil Virüsü vakalarında artış: Şimdi de Dedeağaç’ta…

Batı Trakya Kamu Sağlığı Ulusal Kurumu’nun (EODY) açıkladığına göre, Batı Trakya’nın Evros (Meriç) iline bağlı Dedeağaç’ta (Alexandroupoli) yeni bir Batı Nil Virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, geride bıraktığımız haftada Rodop ilinde Kozlukebir (Arriana) Belediyesi’nde 2, Gümülcine (Komotini) Belediyesi’nde 2, Yassıköy (İasmos) Belediyesi’nde 1 ve Maronya-Şapçı (Sapes) Belediyesi’nde 1 olmak üzere toplam 6 vakanın kaydedildiği belirtiliyor.

Drama’nın Prosoçani bölgesinde 1 vaka kaydedilirken, Kavala’nın Nesos Belediyesi’nde de 1 vaka kaydedildiği ve böylece il genelinde vaka sayısının 2’ye yükseldiği vurgulanıyor.

Son olarak Dedeağaç’ta da bir kadında Batı Nil Virüsü’ne rastlandığı ve yaşlı kadının Dedeağaç Üniversite Hastanesi’nde tedaviye alındığı aktarılıyor.

Kaynak. Azınlıkça