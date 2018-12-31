Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i protesto etmek için bir araya gelen yaklaşık 25 bin kişi başkent Belgrad'da toplandı. Son haftalarda dördüncü kez protesto yürüyüşü yaptığı öğrenilen grup "Hırsız Vucic" soganları attı, "5 milyondan yalnızca biri" yazılı pankart açtı.

Siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirten protestocular, gazetecilere ve muhaliflere yönelik saldırılara son verilmesi talebinde bulundu.

Ülkedeki en son Ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamasına göre Vucic'in partisi yüzde 53,3'e varan bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde bir saldırganın başına vurması sonucu yaralanmıştı. Aralık ayı başında da muhalifler eylem çağrısı yapmış, çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 07:53