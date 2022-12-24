Belgrad'da savaş karşıtı gösteri

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Rusya Demokratlar Derneği öncülük etti.

"Ukrayna'ya barış, Rusya'ya özgürlük" yazılı pankart taşıyan göstericiler, Ukrayna'daki savaşın binlerce hayatı yok ettiğini ve milyonlarca kişiyi göçe zorladığını ifade etti.

Göstericiler ayrıca, "Savaşa hayır", "Biz Rusya'yız, Putin değil", "Putinsiz bir Rusya" ve "Ukrayna'ya barış, Rusya'ya özgürlük" sloganlarıyla Rusya'nın Belgrad Büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenledi.

Polis büyükelçilik önünde barikat kurarak göstericilerin binaya yaklaşmasını engelledi.