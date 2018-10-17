Belgrad yönetimi Boşnaklara müdahale ediyor

Sırbistan'ın Müslüman olan Sancak bölgesinde artan gerginlikler nedeniyle, Sırbistan hükümetine bağlı yetkililer eski müftü Muammer Zukorliç'in seçim listesini destekleyerek Boşnak Ulusal Konsey liderliğindeki seçimlere müdahale etmekle suçlanıyor.

Zukorliç 'in yaklaşık 50 destekçisinin Pazartesi günü Novi Pazar'daki Sancak bölgesinde yerel meclise girmeye çalıştıklarını söyleyen uzmanlar, Boşnak Ulusal Konseyi’ndeki kontrolü ele alma mücadelesinin acımasız olduğunu belirtiyor.

İnsan hakları savunucusu ve muhalif siyasetçi Aida Coroviç, eski müftü Zukorliv ve Sırp hükümetinin kendisini destekleyen konseyi devralmak için her şeyi yaptıklarını açıkladı.

Muammer Zukorliç’in listesinin seçimlerde öne çıkması halinde, bölgenin Belgrad yönetimiyle daha iyi ilişkiler kuracağı öngörülüyor. Ancak bu durumun bölgede yaşayan Boşnakların geleceğini Sırplara teslim etmek anlamına geldiğini ve Sırbistan’da yaşayan Boşnaklar için büyük bir tehdit olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 11:43