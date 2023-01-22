Bomba ihbarı uçağa zorunlu iniş yaptırdı
Polonya'dan kalkan uçak bomba alarmı nedeniyle Atina'ya indi.
Balkanlar 22.01.2023, 22:59
Polonya'dan havalanan bir uçağın bomba alarmı nedeniyle güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiği bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen Ryanair'e ait uçakta 150'nin üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi.
Bomba alarmı veren uçağın yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiğinin aktarıldığı haberde, uçağa inişte Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.
Güvenlik tedbirleri çerçevesinde havalimanının uzak bir bölgesine inen uçağın iç alanının ve bagajların, yolcuların ayrılmasının ardından özel ekiplerce kontrol edileceği öngörülüyor.
Kaynak: AA
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