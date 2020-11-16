Borisov'un eski danışmanı, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Bulgaristan’ın Eski Paris Büyükelçisi ve Başbakan Boyko Borisov'un eski danışmanı Angel Çolakov, Nadejda Neynski'nin yerini alacak bir sonraki Ankara büyükelçisi olarak atndı.

Bu, Bakanlar Kurulunun web sitesinde "Kararlar" kategorisinde yayınlanan belgelerde belirtilmektedir. Neynski 2015'ten beri, Türkiye'nin göç ve güvenlikten enerjiye kadar pek çok alanda önemi nedeniyle Bulgaristan'ın en önemli büyükelçilerinden biri olarak görev yaptı.

Yeni büyükelçinin atanma sebebinin Neyinski'nin görev süresinin sona ermesi olduğu iddia ediliyor.

Kararnamenin gerekçelerinin açıklamasında ayrıca Türkiye'nin NATO müttefiki ve "göç, terörle mücadele, enerji, tarım ve hayvancılık, ticaret, ekonomi gibi alanlarda önemli bir ortak", aktif enerji işbirliği gibi, içişleri ve kültürel işbirliği rollerinden bahsediliyor.

1975 doğumlu olan Çolakov, Brüksel Hür Üniversitesinden işletme ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 2001-2002 yılları arasında Avrupa Komisyonu EcoFin Genel Müdürlüğünde stajyer olarak başladı. Daha sonra ExxonMobil Petroleum and Chemical’da mali müşavir, ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğünde danışman oldu.

Çolakov, Borisov'un Mart 2013'e kadar ilk döneminde dış politika danışmanıydı. Daha sonra Fransa büyükelçisiydi ve 2016'dan beri Bulgaristan'ın UNESCO daimi temsilcisidir. İngilizce, Fransızca, Rusça, İsveççe, İtalyanca ve Almanca biliyor.



Kaynak: KIRCAALİ HABER

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 12:40