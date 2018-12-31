Bosna'da binlerce kişi David Dragiceviç'in ölümünü protesto etti

Bosna'da binlerce kişi, 21 yaşındaki öğrenci David Dragiceviç'in ölümü üzerine soruşturma talebiyle Banja Luka'da gösteri düzenledi.

Önceki protestolarda olduğu gibi, Pazar günü yapılan miting David'in babası Davor Dragiceviç tarafından yönetildi. Kalabalığa hitap eden Davor, oğlunun kaçırıldığı, işkence gördüğü ve nihayetinde Sırp Cumhuriyeti polisi üyeleri tarafından öldürüldüğü yönündeki suçlamalarını yineledi. Ayrıca protestocuları kendisine katılmaya ve failler bulunana kadar yerel bir meydanda kamp kurmaya çağırdı.

Dragiceviç, "Buna katılmazsanız hepinizi öldürürler." dedi. “Gitmiyorum. Herkes vicdanına ve yükümlülüklerine dayanabildiği sürece gelip kalmalı.”

Protesto liderleri, Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dragan Lukac ve öğrencinin cinayetini örtbas etmekle suçladıkları diğer üst düzey polis memurlarının istifasını istedi.

21 yaşındaki David Dragiceviç 'in cesedi Mart 2018' de bir Banja Luka nehrinde bulundu. Polis, genç adamın vücudunda LSD izleri bulduğunu iddia eden bir tıbbi muayenehane ile ölümün "tesadüf" olduğunu açıkladı. Müfettişler, David'in uyuşturucu kullandığını, kavgaya katıldığını, bir evi soymaya devam ettiğini ve sonra nehre düştüğünü ve boğulduğunu iddia etti. Ancak, David'in ebeveynleri iddiaları reddetti ve olayların resmi açıklamasında sayısız tutarsızlıklar olduğunu söylediler. İddia edilen uyuşturucu varlığının yakında yanlış olduğu ortaya çıktı ve tıp denetçisi şimdi soruşturma altında. Belgrad'daki bir sonraki toksikoloji taramasında uyuşturucu izi bulunmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 09:18