Bosna'da petrol rafinerisinde patlama

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrinde bulunan petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Bosanski Brod Belediye Başkanı Ilija Jovic, yerel basına yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 21.30 sularında meydana geldiğini ifade ederek, bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Patlamanın ardından rafineride yangın çıktığını kaydeden Jovic, patlama yaşanan alanda sekiz işçinin yaralandığını aktardı.

Doboj polisi de Bosanski Brod'daki emniyet güçlerinin patlama bölgesine gittiklerini aktararak, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın şiddetinin Bosanski Brod'la sınır olan Hırvatistan'ın Slavonski Brod şehrinde de hissedildiği ve rafineriden yükselen alevlerin buradan da görüldüğü kaydedildi.

İki şehirde yaşayan halkın son derece tedirgin olduğu ifade edilirken, vatandaşların "Deprem olduğunu sandık ancak patlama olduğunu öğrendik. Korkunç." sözlerine yer verildi.

Rafinerinin Rus petrol şirketi Zarubezhneft tarafından işletildiği belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net