Bosna'da tehlikeli hamle

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Bosna Hersek mahkemesi aralarında General Atıf Dudakoviç’in de bulunduğu 16 üst düzey komutan hakkında iddianame hazırlandı. Komutanlar hakkında hazırlanan iddianamenin savaş suçları işledikleri gerekçesiyle hazırlandığı açıklandı.

Dudakoviç’in avukatı Asım Crnaliç, henüz kendilerine bir tebligatın ulaşmadığını söyledi.

Avukat Crnaliç, komutanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve kararın mahkeme tarafından 15 gün içinde verileceğini kaydetti.

Bosna Savaşı’nda ülkesi için büyük yararlılıklar gösteren General Atıf Dudakoviç, halk tarafından kahraman olarak gösteriliyor. Bosna’nın kuzeyinde yer alan Krayina bölgesini Sırp çetniklere karşı savunan Dudakoviç’e yönelik baskının Bosna’daki kırılgan durumdaki siyasi istikrarı etkileyebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda hakkında açılan soruşturma nedeniyle kısa süreli tutukluluk hali yaşayan Dudakoviç tahkikatın ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 12:50