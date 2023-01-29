Bosna'daki "İgman Yürüyüşü"ne yoğun ilgi

İkinci Dünya Savaşı sırasında eski Yugoslavya topraklarında verilen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda 81 yıldır düzenlenen geleneksel "İgman Yürüyüşü" yoğun katılımla yapıldı.

Bosna Hersek ve bölge ülkelerden gelen binlerce kişi İkinci Dünya Savaşı'nda ünlü olan 1. Proletarya Tugayı askerlerinin 81 yıl önce geçtiği güzergahtan yürüdü.

Katılımcılar daha sonra, Partizan askerlerin anıtına çiçek ve çelenk bırakırken, yürüyüşe katılanlar ellerinde eski Yugoslavya bayrakları taşıdı.

Saraybosna Kantonu Antifaşist ve Halk Kurtuluş Savaş Gazileri Dernekleri Birliği Sekreteri Ibrahim Comic, yürüyüşe yaklaşık 7 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, bugünün kahramanlık günü olduğunu söyledi.

- Tarihi yürüyüş 81 yıl önce yapıldı

Tarihi "İgman Yürüyüşü", 1942'de 27 Ocak'ı 28 Ocak'a bağlayan gece sıfırın altında 38 derecede ve kar altında gerçekleşmişti.

Romaniya bölgesi yakınlarında Alman birlikleri tarafından kuşatılan 800 kişilik 1. Proletarya Tugayı, bu tehlikeden kurtulabilmek için tek çözüm yolu olan yürüyüşü yapmıştı.

Askerler, Saraybosna'nın yakınındaki İgman Dağı üzerinden geçerek, o dönemde işgal altında olmayan Foça şehrine varmıştı.