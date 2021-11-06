"Bosna Hersek her an parçalanabilir"

Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasındaki plaka krizi ile başlayıp Bosna Hersek'te Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ile devam eden gerilim tırmanıyor.

The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan hükümetinin Batı'yı yeni bir Balkan savaşı ile tehdit ettiğini söyledi.

Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'i "Dünya Savaşı sırasındaki Almanya" gibi davranmakla suçladı ve Batılı hükümetler onu ciddiye almazsa Kosova ve Bosna'daki krizlerin tırmanabileceği konusunda uyardı.

Sırbistan'ın Avrupa'yı taviz için tehdit ettiğine dikkat çeken Kurti, "Zamanında Almanya'nın yaptığı gibi, bizi memnun etmeyecekseniz bir tane daha yaparız diyorlar." dedi.

Kurti sözlerine şöyle devam etti: Sırbistan'da son yıllarda hızla artan askeri harcamalarına bakın. Bütün bunları kim için alıyorlar? Bunu çok sakin bir şekilde söylüyorum uyarım duygusal değil, rasyonel bir analize dayanıyor. Bence durum kesinlikle eskisinden daha tehlikeli.

Sırbistan'ın savunma harcamaları 2015'ten bu yana tam iki kat artarken bu da ülkeyi Batı Balkanlar'daki en büyük askeri harcama yapan ülke yaptı. Ülke son yıllarda hava kuvvetlerini büyük ölçüde modernize etti, Rusya ve Çin'den insansız hava araçları, uçaklar ve hava savunma sistemleri satın aldı.

"BOSNA HERSEK HER AN PARÇALANABİLİR"

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in BM'ye uyarı niteliğindeki raporu medyaya sızmış, raporda Bosnalı Sırpların ırkçı lideri Dodik'in tek taraflı gerilimi yükselten adımlarının ülkenin parçalanması sonucunu doğuracağı ve iç savaşın yaşanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor, göz yumulmaması çağrısında bulunulmuştu.

BOSNA'YI PARÇALAMA PLANI

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Bosna'yı parçalama planını açıkladı. Dodik planlarını 'Dünyada bizi durduracak güç yok' diyerek savundu. Dodik'in ayrıca Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme ile Rusya'nın desteğini de aldığı söyleniyor.