Bosna-Hersek İslam Birliği Riyaseti'nden üst düzey görüşme

BH İslam Birliği Riyaseti Boşnakların devlet ve siyasi temsilcileriyle buluşması 4 Mart Perşembe günü gerçekleşti.

Bosna Hersek İslam Birliği reisul-ulema'sı Hüseyin Kavazoviç’in girişimi ve daveti üzerine Boşnakların en yüksek devlet ve siyasi temsilcileri ile İslam Birliği liderlerinin katıldığı bir toplantı yaptı.

Siyasi isimler arasından toplantıya: Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı üyesi Šefik Džaferović, siyasi parti başkanları: SDA Başkanı Bakir Izetbegović, SDP’den Nermin Nikšić, SBB’den Fahrudin Radončić ve NIP’den Elmedin Konaković katıldı.

Reisul-ulema Kavazović ile birlikte toplantıya İslam Birliği Meclis Başkanı Safet Softić, Reisul-Ulema yardımcısı Enes-ef. Ljevaković, Riyaset üyesi Razim Zolić, Banja Luka Müftüsü Nusret-ef. Abdibegović, Tuzla Müftüsü Vahid-ef. Fazlović, Mostar Müftüsü Salem-ef. Dedović ve MIZ Srebrenica Başimamı Damir-ef'in Peštalić katıldı.

Ayrıca, Srebrenitalı Alija Tabaković, Ćamil Duraković, Sadik Ahmetović ve Hamdija Fejzić de siyasetçi olarak katıldılar.

Katılımcılar, öncelikle Boşnaklar temasıyla toplandılar ve Soykırımın gerçekleştiğine atıfla Srebrenica bölgesine özel bir atıfla, RS'nin Boşnak tarafına dönenlerin konumu ve yaşam koşulları ile ilgili taahhütler verildi.

Toplantıdan önce konunun çeşitli yönlerinin iki saatlik tartışılması ve analiz edilmesinden sonra, toplantı, RS'nin BH tarafındaki geri dönenlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için birlikte çalışma sözü veren siyasi aktörlerin imzaladığı bir bildiriyle sonuçlandı.