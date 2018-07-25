Bosna-Hersek sınırlarında göçmenlere askeri önlem



Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Bosna-Hersek’in kuzeyinde yer alan Banja Luka şehrinde mülteci sorunu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Ülkesinin mülteci sorununa uluslararası standartlar çerçevesinde yaklaştığını ancak Bosna-Hersek’in sığınmacı biriktiren bir ülke olmasını istemediklerini belirtti.

Mektic, hükümetin ülkedeki mülteci krizini en aza indirmek için ülkeye giren sığınmacı sayısının azalması gerektiğini ve ülkede bulunan sığınmacılara insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladı. Bosna-Hersek’in sığınmacılara karşı sınırlarını askerle koruyacağını ekledi.

ALTERNATİF GÜZERGAH BOSNA-HERSEK

AB'nin 2016'da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek topraklarını kullanıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 16:35