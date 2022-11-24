Bosna Hersek'te "Devlet Günü" resepsiyonla kutlandı

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, ZAVNOBİH'in yıllar önce savunduğu barış ve hoşgörünün en önemli değerler arasında yer aldığına işaret ederek, tüm vatandaşların Devlet Günü'nü kutladı.

Komsic de Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temel değerlerinin 79 yıl önce atıldığını ifade ederek, "Karanlık ve faşist düşüncelerin olduğu dönemde cesaretli olan Bosna Hersekli kahramanları her zaman hatırlamalıyız. 79 yıl önce bugün devlet egemenliği için gereken bütün unsurlar oluşturuldu." diye konuştu.

Bosna Hersek'te "Devlet Günü" kapsamında yarın da bir dizi tören düzenlenecek.

Devlet Günü, 79 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı; hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.