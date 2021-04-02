Bosna Hersek'te en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi.

İlk Kovid-19 vakasının 5 Mart 2020'de tespit edildiği yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkede, son 24 saatte 2 bin 154 yeni vaka tespit edilirken, 88 kişi de Kovid-19 nedeniyle öldü.

Ülkede bugün 5 bin 690 test yapıldığı bildirildi.

Kitlesel aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Bosna Hersek'te, salgının başından beri toplam 173 bin 478 vaka tespit edilirken, 6 bin 763 kişi de öldü.

AA