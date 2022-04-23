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Bosna Hersek'te şiddetli deprem

Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Balkanlar 23.04.2022, 00:38
Bosna Hersek'te şiddetli deprem

Bosna Hersek’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem Mostar kenti yakınlarındaki Stolac’da gerçekleşti.

Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.

Kaynak: TRT Haber

#Bosna Hersek #deprem #mostar
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