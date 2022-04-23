Bosna Hersek'te şiddetli deprem
Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.
Balkanlar 23.04.2022, 00:38
Bosna Hersek’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem Mostar kenti yakınlarındaki Stolac’da gerçekleşti.
Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.
Kaynak: TRT Haber
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