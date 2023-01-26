Bosna Hersek'te Sırp bakandan skandal hareket: Çetnik selamıyla devlet binasına girdi

Bosna Hersek'te dört yıl boyunca Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek olan Demokratik Halk Birliği (DNS) Başkanı Nened Nesic skandal bir harekete imza attı.

Yeni Güvenlik Bakanının yüzünde gülümsemeyle üç parmağını kaldırarak verdiği çetnik selamı tepkilere neden oldu.

Nesic, atanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında Bosna Hersek Anayasası ve Dayton Barış Anlaşması'na uygun olarak çalışacağını söyledi.

Kaynak: radiosarajevo.ba