Bosna Hersek'te tehlikeli oyunlar: Ayrılığı oylayacaklar

Bosnalı Sırpların yerel meclisi, uluslararası yaptırım uyarılarına rağmen parçası olduğu Bosna Hersek’in temel kurumlarından ayrılmak için oylama yapmak için hazırlanıyor.

Yerel mecliste yapılacak oylamada üyeler, Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna-Hersek’in askeri, adli ve mali yönetiminden çekilip çekilmemesini oylayacak. Yerel mecliste, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ve yeni yerel anayasanın nasıl ve ne şekilde hazırlanacağı da ortaya çıkacak.

Bosna-Hersek’te Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgenin ayrılığını savunan ve şu anda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görevinde bulunan Milorad Dodik, meclisin önemli kurumlardan çıkma yönünde yapacağı oylamayı ülke tarihi için “tarihi bir dönüm noktası” olarak niteledi.

Dodik, bu oylamanın Bosnalı Sırpların çoğunlukta olduğu Bosna Hersek içindeki otoritesini güçlendirmeye hizmet edeceğini savundu. Yerel meclisteki muhalifler ise bunun tersini savunarak, “Aceleci” olarak değerlendirdikleri Dodik’in kararını yeni çatışmalara yol açacağı görüşünü dile getiriyor.

Bosna-Hersek yönetimi, ABD ve AB’ye yaptığı çağrıda Dodok’a yönelik baskı yapılmasını talep ediyor.

ABD son yaptığı açıklamada, Bosna-Hersek’in önemli kurumlarından ayrılmanın ciddi sorunlar yaratacağı konusunda uyarıda bulundu. ABD ayrıca Dodik’e yönelik yolculuk yasağı getirerek, ABD’deki mal varlığını dondurmuştu.

Bosnalı Sırplar için daha fazla yaptırım geleceği uyarılarını dikkate almayan Dodik, Bosnalı Sırpların “yakın dost” gördüğü Rusya’ya daha fazla yakınlaşacağı sözünü vermişti.

Kaynak: Euronews