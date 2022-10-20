Bosna Hersek'te Türk Kızılay destekli kız öğrenci yurdu açıldı

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet verecek yurdun açılışına Merhamet Derneği Müdürü Kenan Vrbanjac, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu Başkanı Suat Emin, Türk Kızılay Bosna Hersek Sistemler Yönetici Temsilcisi Dilek Kurt ve öğrenciler katıldı.

Vrbanjac, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini amaçladıklarını belirterek, Sırbistan ve Karadağ'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden öğrencilerin de yurtta kalacağını söyledi.

Kurt ise Türk Kızılay'ın "merhamet elini" 4 yıldır Bosna Hersek'e ulaştırdığına işaret ederek, "Merhamet Derneği ile ortak olarak bu projede birleştik. Öğrenci yurdu projesinde ortak bir çalışmamız oldu. Burada, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan bu yurtta Türk Kızılay'ın da destekleri oldu." dedi.

Dilek Kurt, ülkede Kızılhaç ve yerel derneklerle çalışmalar yapıldığının ve bu çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.

Yurtta kalan öğrencilerden Karadağlı Amina Dedeic de Eczacılık Fakültesinde eğitim görmek için Saraybosna'ya geldiğini aktararak, kalacak bir yeri olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Felsefe Fakültesinde eğitim gören Hana Avdic ise yurdun açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Böyle güzel bir yerde kalacağıma, rüyamda görsem inanmazdım." diye konuştu.

Projeye, Türk Kızılay'ın yanı sıra Merhamet Derneğinin Almanya'daki temsilciliği ve Katolik Yardım Hizmetleri (CRS) de katkı sağladı.

Yurtta ücretsiz olarak 15 kız öğrencinin kalabileceği ifade edilirken, Merhamet Derneği, yurtta kalanlara burs imkanı sağlanacağını da açıkladı.