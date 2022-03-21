Bosna Hersek'te yine anlaşma yok

Bosna Hersek’te ABD ve Avrupalı diplomatların ara buluculuğundaki seçim reformu müzakerelerinin yeni raundunda da başarı elde edilemedi.

Hırvat lider Dragan Covic, altı partiden beşinin müzakerelerde teklif edilen modeli kabul ettiğini fakat Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA) teklifi reddettiğini söyledi. Covic, seçimlerin yapılabilmesi için gerekli şartların oluşturulamadığını ileri sürdü.

SDA lideri Bakir İzetbegovic ise vatandaşların oylarının eşit olmayacağı bir sistemi kabul etmek istemediklerini ifade ederek seçimlerin mevcut seçim yasasıyla yapılabileceğini açıkladı.

İzetbegovic, teklif edilen sistemde Hırvatların yoğun olarak yaşadığı bölgede kullanılan bir oyun, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı bölgedeki altı oya tekabül edeceğine dikkat çekti.

AB Dış İlişkiler Dairesi EEAS Direktörü Angelina Eichhorst, yabancıların ara buluculuk için tüm imkanlarını kullandıklarını ve artık her şeyin Bosnalı politikacılara bağlı olduğunu söyledi.

Bosnalı Hırvat siyasi partileri, Hırvatların devlet idaresinde Dayton Anlaşması ile öngörülen ölçüde temsil hakkı bulamadıklarını ve Boşnakların nüfus ve oy çokluğu nedeniyle Hırvat temsilcilere ayrılan pozisyonlara seçilenlerin Boşnak oylarıyla seçildiklerini ileri sürüyor.

Bosnalı Hırvat partileri, daha önce de seçim reformu yapılmaması halinde seçimleri boykot edeceklerini duyurmuş, en büyük Bosnalı Sırp partisi konumundaki SNSD de muhtemel bir boykota destek verileceğini açıklamıştı.

Seçim reformunun bir sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kaynak: Balkan News