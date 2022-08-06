Bosna Hersek'teki "Bentbasa Uçurum Dalışları" yoğun ilgi gördü
Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Bentbasa Uçurum Dalışları" yine büyük ilgi gördü.
Balkanlar 06.08.2022, 23:36
SporTur Derneği organizatörlüğünde düzenlenen uçurum dalışlarına katılan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağlı 12 sporcu, yüksek platformdan kendilerini Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bıraktı.
Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere görsel şölen yaşattı.
Yarışmada birinciliği Bosna Hersekli Mustafa Saric, ikinciliği Karadağlı Evald Krnic, üçüncülüğü de Karadağlı Rade Scepanovic elde etti.
Kaynak: AA
26
az bulutlu
Günün Anketi Tümü